神田沙也加さんの元恋人・前山剛久起用で演出家に怒りの声Smart FLASH

神田沙也加さんの元恋人・前山剛久起用で演出家に怒りの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 神田沙也加さんの元恋人・前山剛久の舞台復帰についてFLASHが報じた
  • 舞台の脚本・演出を務めた畑中慎太郎氏が公演のアナウンスをXに投稿
  • 「なんで前山を起用したんですか？」など怒りの声が集まっている
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