柔道女子48キロ級でパリ五輪金メダリストの角田夏実が5日、モデル事務所Elite Japanの日本法人設立パーティーに出席した。角田は、伝統的な着物を現代的なスタイルにアレンジした着物ドレスブランド「奏音（かのん）」のファッションショーで、初のモデル出演を果たし、ランウェイデビューを飾った。角田が身にまとった衣装は、プロデューサー・服部由奈氏が手掛けた1点物であり、SDGsを意識して再生された着物を使用している。角