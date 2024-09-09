英国の大御所俳優イアン・マッケラン（85）が、生前のエリザベス女王から勲章を授与された時のエピソードを回想した。イアンは女王から“ある質問”を受けたことを明かすと、「こんなことを聞くなんて、かなり無礼だ！」と怒りを露わにした。さらにイアンは、晩年の女王について「正気ではなかった」とも語った。こういった発言に対し、女王の元報道官は「嫌味で卑怯な攻撃だ」と猛批判。王室伝記作家は、ベテラン俳優であるイアン