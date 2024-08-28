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鹿児島県で線状降水帯が発生中 土砂災害や河川の氾濫に警戒

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 28日、鹿児島県に「顕著な大雨に関する情報」が発表された
  • 種子島・屋久島地方で、線状降水帯による非常に激しい雨が続いている
  • 引き続き、土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が呼びかけられている
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