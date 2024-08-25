魔裟斗「マジかー」納車されて数日後に起こった悲劇とは？2024年8月22日に元キックボクサー・タレントの魔裟斗さんは、自身のインスタグラムにて、先日納車されたトヨタ「ヴェルファイア」に、まさかのアクシデントが発生したことを報告しました。魔裟斗さんの納車したばかりの愛車に起こった悲劇とは？魔裟斗さんは同年8月16日に、同じく自身のインスタグラムに｢やっときた ヴェルファイア エグゼクティブラウンジ｣と綴り、新