鈴木福が「ZIP」の取材で大谷翔平の試合観戦「日テレだよね」失望噴出Smart FLASH

鈴木福が「ZIP」の取材で大谷翔平の試合観戦「日テレだよね」失望噴出

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 鈴木福大谷翔平の試合をドジャー・スタジアムで観戦したことを報告した
  • 「ZIP！」の取材で訪れたようだが、ネットで「『日テレ』だよね」との声が
  • 日本テレビの「一味」として観戦した鈴木にガッカリする声などが続出した
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