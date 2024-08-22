ひろゆき氏がYouTubeチャンネルで「※フワちゃんだけじゃない※発達障害だけど許されている人たち」と題した動画を公開し、発達障害を持つ人々が社会で成功するための秘訣について語った。ひろゆき氏は発達障害と診断されることの多い人々でも、社会的に成功している人が多くいる現状に注目し、「社会で問題を起こしていない限り、発達障害でも問題ない」と述べた。彼自身も発達障害と診断される可能性が高いと語り、「欠点を凌駕