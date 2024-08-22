不二家は8月22日、「裏不二家の日 キャンペーン」を開始した。不二家 「裏不二家の日」イメージ【関連記事】不二家、「裏不二家の日」真っ黒スイーツを8月16日発売、「ブラックミルクレープ」「ブラック窯焼きシュークリーム」など不二家では、228と「フジヤ」の語呂合わせから2月28日を「不二家の日」、228の反対の822、8月22日を「裏不二家の日」としてキャンペーンを展開している。キャンペーンは「裏」からブラックをテーマカ