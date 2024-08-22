最高位戦日本プロ麻雀協会のトップタイトル最高位連覇、そしてMリーグ2024-25よりセガサミーフェニックスの一員となる最強麻雀プロ、竹内元太氏が麻雀初心者への実践的なアドバイスをYouTubeチャンネル発男道場で語った。 竹内氏は動画内で、「初心者の方に麻雀のアドバイスをできたらいいかなと思ってますね」との意気込みを示しつつ、麻雀は「数字で考える」重要性について詳述した。 最初に「筋（スジ）の概