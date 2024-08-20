今回ご紹介するのはと っ く ん ３ １ 歳さんがニコニコ動画に投稿した『オムライスじゃなくて、オムレツライスッ！』です。人気漫画『１日外出録ハンチョウ』で主人公ハンチョウこと大槻太郎も絶賛した料理を独自の考察のもと再現する様子をご紹介します。投稿者メッセージ（動画説明文より）【材料】・豚バラチャーシュー100g・ラード大さじ1・味覇小さじ1/2・紹興酒大さじ2・長ネギ1本・卵4つ・塩1つまみ・サ