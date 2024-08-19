中丸雄一、元日テレの笹崎里菜アナ週刊女性PRIME

中丸雄一の「密会」報道に妻は怒り心頭？謝罪コメントは離婚しない条件か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中丸雄一の女子大生との密会報道について週刊女性PRIMEが伝えた
  • 妻は怒り心頭だったが、中丸の謹慎は妻の恩情だと芸能プロ関係者
  • 「離婚しない条件」として、中丸に謝罪と反省のコメントを出させたという
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