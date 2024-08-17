五輪の大舞台で独特のパフォーマンスを披露したガン。(C)Getty Imagesパリ五輪で初採用の新競技「ブレイキン」。そこで披露されたパフォーマンスを嘲笑されて波紋を呼んでいるのが、女子豪州代表として出場したレイチェル・ガン（ダンサー名・Raygun）だ。【画像】エアコンなしの質素なデザイン？ パリ五輪選手村の全容をチェック帽子、ウエアが緑と黄色で「クロネコヤマト」の制服と似ていることから日本で話題になったガン。