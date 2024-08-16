30代で公務員からフリーランスへ！働き方を変えて感じる変化とは？【画像で確認】推し活が仕事に！一人のオタクが「Webライター」という働き方に出会うまで働き方の自由度に憧れ、会社員を辞めてフリーランスとして働きたい！ と考えている方も多いかもしれません。でも、会社員とフリーランスの働き方は大きく異なるので、挑戦するのに勇気がいりますよね。そこで今回は、公務員からフリーのWebライターに転身した葉山なのかさ