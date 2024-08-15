走行中に突然の「大雨」どうしたらいい!?最近では大雨により道路が冠水するケースが相次いでいます。今回は実際にクルマを運転中に大雨に遭遇したユーザーに話を聞きました。またクルマを運転中に大雨に遭遇した場合、どのような措置を取れば良いのでしょうか。突然の冠水…どうする？【画像】「えっ…！」これが激しい雨がもたらした「”冠水”地獄絵図」です！画像で見る（21枚）2024年7月31日の夕方17時半頃から都内と埼