¡Ö¤ä¤á¤íwwww¡×¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¤È¤â¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤Î¶Ã¤­¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¼Ö¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î·ä´Ö¤Ë½ÄÎóÃó¼Ö¡£·ä´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯7·î23Æü¡¢Âçºåºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦ÇÏ»É¤·¡Ê¡÷uma_ninkathu¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿1Ëç¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤¬24Æü¡¢ÇÏ»É¤·¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·ä´Ö¤Ë¥È¥ß¥«¤òÊÂ¤Ù¤¿¤Î¤Ï2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎäÅà¤Î²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎäÅà¸Ë¤Ë»ÅÉñ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥È¥ß¥«