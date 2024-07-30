ゴンザレスは基準を満たしていないと競泳用プールに疑問の目を向けている(C)Getty Images現在行われているパリ五輪では華やかなメダルラッシュの一方で、開会式の内容をめぐって組織委員会が謝罪を行うなど、様々な面で波紋も呼んでいる。【関連記事】「控えめに言って最悪！」選手村の“厳しい食事事情”に不満続出！ 独選手は苛立ちを隠さず「質と量も良くない」【パリ五輪】また、厳しい目が向けられているのは競泳用プール