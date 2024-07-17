最近はコンビニでも手頃な価格でおいしいコーヒーを楽しめるが、スターバックスをはじめコーヒーチェーン店の人気も根強い。【写真】両部門で上位入賞したのは「タリーズ」と「スターバックス」個性的でハイレベル！優劣つけがたい難戦「居心地のいい空間や季節限定ドリンクなど独自の商品展開で、コンビニとは違う親しまれ方をしていると思います。多少割高でもときどき飲みたくなりますよね」と話すのはバリスタの野原由美さ