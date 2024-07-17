大谷が取材対応を受ける際に見せた真美子夫人に反響さりげない仕草が注目を集めている。ドジャース大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、米テキサス州アーリントンで行われたMLBオールスター戦恒例のレッドカーペットショーに真美子夫人と登場した。日米メディアの取材を受ける中、真美子夫人が一歩引いて見守る姿が「さすがの気遣い」と反響を呼んでいる。大谷は裏地に愛犬デコピンがプリントされたベージュのスーツを身に