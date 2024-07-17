¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Îµ¤¸¯¤¤¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¡È¥µ¥Ã¤È¡É¡Ä¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»ÅÁð¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
ÂçÃ«¤¬¼èºàÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ËÈ¿¶Á
¡¡¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»ÅÁð¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¹±Îã¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÆüÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¸«¼é¤ë»Ñ¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Îµ¤¸¯¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÎ¢ÃÏ¤Ë°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆüÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¡È»Å»ö¥â¡¼¥É¡É¤ÎÂçÃ«¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤«°ìÊâ¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¤½¤Ã¤È¼èºàÃæ¤ÎÉ×¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Îµ¤¸¯¤¤¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Û¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¹µ¤¨¤á¤Ë¡¢½Ð¤·¤ã¤Ð¤é¤Ê¤¤¤ÇÉ×¤òÎ©¤Æ¤ëÊý¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö2ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤Î4Ç¯Ï¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï2007Ç¯¥¤¥Á¥í¡¼°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤Îµå±ãËÜÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËMVP¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë