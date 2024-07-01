プロeスポーツチーム「FENNEL」が2024年6月28日、所属ストリーマー「mittiii」さんの配信中に不適切な発言があったとし、Xで謝罪した。切り抜き動画が拡散、「差別的」と批判相次ぐ発端となったのは、27日に開催された人気FPSゲーム「VALORANT」の大会、「VALORANT Challengers Japan 2024」だ。mittiiiさんは同日、ライブ配信プラットフォーム「Twitch」で、大会の公認を受けて、参加チームの試合を観戦する「ウォッチパーティ―