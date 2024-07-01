母は工藤静香Koki,6月30日までに、モデルで女優のKoki,（21）がInstagramを更新し、最新のコーディネートを披露した。Koki,は赤いキャミソール風のタンクトップに、デニムパンツを合わせたシンプルなスタイル。そして、ルイ・ヴィトンのバッグを手にしている。ジメジメとした梅雨シーズンとあって、“涼しげ”なイメージを目指したのかもしれない。しかし、このタンクトップ姿に対して、Yahoo！ニュースのコメント欄ではこ