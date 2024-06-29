トヨタ「新型クラウン」続々展開拡大中トヨタのアルゼンチン法人は2024年6月12日、新型「クラウン クロスオーバー」を現地で発売すると発表しました。トヨタの新型「セダンSUV」！クラウンは言わずと知れた、日本を代表する高級車。初代は1955年、国産初の高級乗用車として登場。以来、日本の市場を重視した開発が半世紀以上も続けられていました。【画像】超カッコイイ！ トヨタ「新型セダンSUV」を画像で見る（30枚以上）