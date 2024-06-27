上戸彩が大物女優から叱られたエピソード ネットで「パワハラ論争」勃発Smart FLASH

上戸彩が大物女優から叱られたエピソード ネットで「パワハラ論争」勃発

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 上戸彩泉ピン子から叱られた過去を明かしたとFLASHが伝えた
  • 上戸は感謝しているといい、ネットでは「パワハラ」の線引を巡り論争に
  • 「紙一重」「直接言ってくれる人には感謝しないとね」などの意見があった
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