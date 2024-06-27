スーパースターの愚行が反響を呼んでいる。現地時間６月26日に開催されたEURO2024のグループステージ第３節（F組）で、すでに首位通過を決めているポルトガルがジョージアと対戦。初出場の相手に０−２で敗れた。ポルトガルにとってはいわば消化試合で、メンバーを大幅に入れ替えたなか、ここまでまだ無得点の主将クリスティアーノ・ロナウドは先発出場。強烈なFKなど惜しいチャンスはあったものの、ネットを揺らせず、66分