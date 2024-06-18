国際政治学者の三浦瑠麗氏（４３）が１８日までに自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。選択的夫婦別姓に慎重な考えを示した岸田文雄首相に苦言を呈した。岸田首相は１７日、経団連が提言した選択的夫婦別姓の早期導入について、「家族の一体感や子どもの利益にも関わる問題であり、国民の理解が重要だ」と衆院決算行政監視委員会で述べ、慎重な姿勢を示した。三浦氏はこのことを報じた記事をＸに貼付したうえで「もしもしー