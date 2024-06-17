新たなタウンスタークルーバンとは日産の欧州法人は、2024年6月13日に新型「タウンスタークルーバン」を発表し、発売することを明かしました。新たなタウンスタークルーバンとはどのようなモデルなのでしょうか。内装が斬新な新型「タウンスタークルーバン」欧州市場で日産はタウンスターを始め、プリマスター、インタースターというボディサイズの異なる商用バンをラインナップしています。【画像】超カッコイイ！ 日産「