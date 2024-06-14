マクドナルドのテレビCM、さすがに節操がなさすぎやしないか？【写真】話題になった木村拓哉のハンバーガーの“変わった持ち方”マクドナルドは長年、STARTO ENTERTAINMENTこと旧ジャニーズ事務所の看板タレント・木村拓哉（51）をCM起用していたのはご存知のとおり。だが昨年9月、故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、マクドナルドは「いかなる人権侵害も許容することはできない」と声明を発表。旧ジャニタレントの広