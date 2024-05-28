5月27日に放送されたフジテレビ系ドラマ『366日』第8話の平均世帯視聴率が、5.7％だったことがわかった（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）。第1話の視聴率は7.2％だったが、それ以降は下降傾向に。第5話は最低となる5.4％を記録。その第5話以降は5％台が続いている。「『月9』初主演の広瀬アリス、相手役には眞栄田郷敦を配した恋愛ドラマですが、とにかく『暗い』と評判はさっぱり。前クールの『君が心をくれたから』