初回に退場…見逃し三振の直後■カージナルス ー オリオールズ（日本時間22日・セントルイス）カージナルスラーズ・ヌートバー外野手が21日（日本時間22日）のオリオールズ戦で初回に退場となった。ストライク判定に抗議したことが理由と見られ、キャリア初の退場となった。「2番・右翼」で出場。初回の第1打席では、内角高めのボールをストライクと判定されて三振となり、不満げな表情を浮かべていた。ベンチには戻ったものの