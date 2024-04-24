お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が、タクシー運転手と暴行トラブルを起こしたことを23日に『文春オンライン』が報じた。事件化にはなっていないが、ウエストランドが所属するタイタンの太田光代社長は、河本の顔に傷があるため、出演予定だったライブを相方の井口浩之だけで行かせたと話している。岡山県津山市出身の井口浩之と河本太は1996年、中学生の同級生として出会い、2011年からタイタンに所属している。2013年にオー