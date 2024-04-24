水原一平容疑者（39）の訴状により、’18年から3年間、大谷翔平選手（29）は口座にアクセスしていなかったことが判明しました。さらに先日、盗まれた金額を上回る約27億の別荘購入も報じられました。出費が重なるなか、妻・真美子さん（27）としては、財布の紐をきつく締めたいところでしょうね」（在米ジャーナリスト）節約中の彼女に立ちはだかる最も高い壁は、3月から参加しているドジャースの夫人会だ。元“メジャー妻”・田