ロシアの民間軍事会社「ワグネル」を題材にしたオンラインゲームの予告映像が、ワグネルに近いとされる映像が、SNSで公開された。ゲームの予告動画は、ワグネルの創設者プリゴジン氏に似た男性が「俺たちには契約がある」と話す場面から始まる。タイトルは「The Best in Hell（地獄で最高）」。ロシア極東ウラジオストクのゲーム会社「Noname」が製作中のもので、ワグネルウクライナへの軍事侵攻で実行した作戦を、疑似体験する