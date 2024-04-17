次期型「マツダ6」正式発表間近!? 国内では「生産終了」の発表も中国・南京を拠点とする長安マツダは2024年4月17日、公式SNSアカウントで、新型車と思われるティザー画像を公開しました。同アカウントでは4月10日よりこれまでも2度にわたってティザー画像を公開しており、今回も登場間近の新型セダン車のものとみられます。いったいどのようなクルマなのでしょうか。めちゃ“流麗”！ マツダ「次期型 MAZDA6 」のフォルムな