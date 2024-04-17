韓国の女性5人組グループ「LESSERAFIM（ルセラフィム）」のキム・チェウォン（23）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。投稿した映像を巡り、米カリフォルニアで開催された世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」でのステージについて、さらなる波紋を呼んでいる。LESSERAFIMは、現地時間13日の公演に登場。ルイ・ヴィトンが特別製作した衣装を着て、華麗なパフォーマンスを見せた。一方で、