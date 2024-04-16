《一部内容に不備がありましたので、非公開とさせていただきました。楽しみにされていた皆様には申し訳ございません》【写真】非公開になった平野らのバイクツーリング、問題のドッキリシーン4月14日、TOBEの公式X（旧ツイッター）でアナウンスされた“不備”をめぐってネット上で議論が起きている。発端となったのは、13日までに配信されるも非公開となった、TOBE・YouTubeチャンネルの番組『とべばん』動画。およそ2時間で視