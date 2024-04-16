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きょう午後から日本列島に黄砂が飛来 洗濯物や車への付着に注意

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中国で黄砂が観測され、洗濯物や車への付着が目立つレベルになったとされる
  • 西日本では16日午後から黄砂が飛来する予想となっている
  • 東日本や北日本では18日にかけて飛来のエリアが拡大するおそれも
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