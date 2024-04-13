新築・中古マンションなど不動産価格が上昇している。だが、東京近郊であっても上昇するどころか、近隣よりも下落する地域もある。FPの村井英一さんが相談を受けた70代夫婦は庭付き一戸建てを売却して、中古マンションに住み替えようとしたが、実現困難であることがわかった。なぜなのか。ネックは、立地と無職状態の40歳の長男の存在だった――。写真＝iStock.com／Wako Megumi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wako Meg