福岡県吉富町の職員が町長や上司からパワハラを受け、自殺を図ったとして、町はきょう、第三者調査委員会を設置すると発表しました。吉富町によりますと、去年9月、20代の男性職員が町長や上司からのパワハラを訴える遺書を書いて自殺を図りました。男性職員は命に別状はありませんでしたが、現在休職しています。吉富町花畑明 町長「自殺未遂に関して直接のパワハラはないというふうに断言させていただきたい」花畑明町長