米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）でエンジニアとして勤務した韓国人男性Ａ氏が６人の女性に性的暴行を加えた疑いで起訴され衝撃に陥った中、ＣＮＮなど米国メディアはＡ氏の個人情報を公開した。​テキサス州ハリス郡検察庁によると、Ａ氏（３７）は２０１９〜２０２２年の間、デートアプリで出会った６人の女性に性的暴行を加えた疑いで裁判にかけられた。​検察は「ＮＡＳＡで勤務したという点を前面に出して被害者に信頼を得