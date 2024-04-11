4月1日から伊藤沙莉主演のNHK連続テレビ小説『虎に翼』の放送がスタート。第1週目「女賢しくて牛売り損なう？」から話題を集めています。本作は、日本初の女性弁護士である三淵嘉子氏をモデルにした主人公・猪爪寅子（いのつめともこ）、通称トラコの物語。36年に一度の周期で訪れる1914年「五黄（ごおう）の寅年」に生まれ、自らの道を切り拓くために法律を学び、激動の昭和を生き抜くヒロインを、伊藤が演じています。◆朝ドラに