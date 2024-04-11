仕事相手との雑談はどうすればいいのか。元リクルート全国トップ営業の渡瀬謙さんは「私が大手銀行の新人研修で『雑談』について講義したときには、『年配の人と対等に話をしようとしない』『教えてもらう雑談を心がける』という2つだけを伝えた」という――。※本稿は、渡瀬謙『一生使える「雑談」の技術』（大和出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio