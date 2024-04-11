4月6日、卓球女子で五輪3大会連続メダリストの石川佳純が、神宮球場での東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース戦で始球式を務めた。しかし、当日石川が着用していたユニホームが物議を醸すことに。【写真】「ロゴがない」物議となった“不可解”ユニフォームを着る石川佳純石川佳純のユニフォームに違和感「石川さんが着用していたのは、白地に赤いストライプといった、スワローズカラーのユニフォームでした。しかし、背中に