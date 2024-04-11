都会の暮らしと地方の暮らし、どちらが幸せなのか。大手企業などのテレワーク導入支援やアウトソーシングを行うイマクリエ代表・鈴木信吾さんの著書『日本一分かりやすい地方創生の教科書』（東洋経済新報社）より、東京都内の会社を辞めて茨城県で働いている男性のケースを紹介する――。写真＝iStock.com／oluolu3※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／oluolu3■東京23区が「転出超過」になった衝撃2021年度の東京都への年