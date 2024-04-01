4月1日はエイプリルフール。Xでは恒例となった、企業公式アカウントによるエイプリルフールネタが次々と投稿される中、マクドナルドが公開した画像にネットユーザーから熱い視線が注がれています。【写真】夢のようなメニューが詰まった「マックの内弁当」同社は4月1日午前7時、Xを更新。「最高のおひる『マックの内弁当』販売決定！#エイプリルフール」の投稿文とともに、黒い漆器のような弁当箱の画像を公開しました。弁当