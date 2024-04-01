楽天グループが金融事業を再編へ 銀行やクレジットカードなど集約共同通信

楽天グループが金融事業を再編へ 銀行やクレジットカードなど集約

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 楽天グループが傘下の金融事業を再編する方針を固めたことが1日、分かった
  • 銀行や証券、クレジットカードといった金融事業を展開する各子会社を集約
  • 業績が好調な金融事業の連携強化で収益力を高め、経営効率化を図る
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