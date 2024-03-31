男性の恋活・婚活を女性目線でサポートするサービス「NOVIO（ノービオ）」は、あなたの恋を応援する「恋活・婚活特集」を連載中。ダ・ヴィンチWebに、その中から厳選した「恋活・婚活のお役立ち記事」を出張掲載しています。いま、編集部注目の作家この記事では、恋活・婚活サポートサービス「NOVIO」が、20〜30代の女性を対象に実施した、「男性にウソをついているセックスにまつわること」のアンケート結果をまとめました。