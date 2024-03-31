子会社工場への立ち入り検査を受け、謝罪する小林製薬の山下健司製造本部長＝31日午後、和歌山県紀の川市小林製薬の「紅こうじ」を使った機能性表示食品のサプリメントを巡り、少なくとも31都府県で、サプリや関連する食品を摂取したとみられる人の健康被害相談が保健所などに寄せられていることが31日、自治体への取材で分かった。相談は130人を超え、このうち入院に至ったケースは17人。死亡の報告も1件あった。だるさや吐き気