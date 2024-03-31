ドジャース戦が雨天中断米大リーグ・ドジャースは30日（日本時間31日）、本拠地カージナルス戦に臨んだが、雨により4回で一時中断となった。生中継するNHKは繋ぎとして「2023 大谷翔平全33ホームラン」を放送。違法賭博問題を起こした水原一平氏も映り、X上の日本人ファンは「なんか泣ける」「とても悲しい」と反応した。大谷の隣りにはいつも水原氏がいた。昨季のハイライト映像。赤いエンゼルスユニホームを着た大谷が本塁打