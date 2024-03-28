「ミスタードーナツ」は、4月3日（水）から、台湾生まれの新食感スイーツであるぷにゅんと食感の“フングイ”を使用した2種類のフルーツティを全店で発売する。【写真】ぷにゅんと食感！ミスドに初登場する“フングイ”■不思議な食感が楽しめる今回登場するのは、ごろごろとしたフルーツの甘さに、香り高いアールグレイティやジャスミンティを組み合わせ、ぷにゅんとしたフングイとフルーツ果肉のごろごろ食感を楽しめるフ