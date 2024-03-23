スコットランドにあるネス湖の伝説、ネッシーの存在を裏付ける「最も有力な証拠」との説もある写真が公表された。2018年、チエ・ケリーさんは家族と同国でホリデー中に写真を撮影したが、世間の反応を恐れ、昨年秋にようやく公開していた。 【写真】「国際ネッシー探検隊」の総隊長としてネス湖を探索した石原慎太郎氏（1973年） このたび、その写真が俳優兼コメディアンのライズ・ダービ&#12